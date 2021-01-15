Fenerbahçe, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'le, 2021-2022 sezonundan başlayarak 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, transferin detaylarının önümüzdeki günlerce verileceği ifade edildi.

Nijeryalı futbolcu, 2017 yılında Blackpool takımından Queens Park Rangers'a transfer olmuştu. Osayi-Samuel, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 3 gol atarken, 3 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Szalai Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü ve Apollon Limassol ile her konuda anlaşmaya vardı. Macar futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet edildi.

22 yaşındaki stoper, 1.5 yıldır Apollon Limassol formasını terletiyor. Szalai, milli takımımızın Macaristan'a Uluslar Ligi B Grubu'nda mağlup olduğu 2 karşılaşmada da 90 dakika forma giymişti.