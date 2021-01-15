Fenerbahçe, resmi internet sitesinden kredi borcunun yeniden yapılandırıldığını duyurdu.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir."