Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'den "yapılandırma" açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, 61,9 milyon dolar tutarındaki kredinin 7,43 ortalama kur ile Türk lirasını çevrildiğini ve döviz cinsinden borçların 2,9 milyon dolara gerilediğini açıkladı.
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden kredi borcunun yeniden yapılandırıldığını duyurdu.
Açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir."
Etiketler: Fenerbahçe
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