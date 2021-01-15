Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Yukatel Denizlispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin COVID-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun takip, izolasyon ve tedavi sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" sözlerine yer verildi.
Etiketler: Denizlispor Koronavirüs
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