Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Matthijs de Ligt Bayern Münih'te
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı.
Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Altyapısından yetiştiği Ajax'tan 2019 yılında Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, siyah-beyazlı takımla üç sezonda 117 maça çıktı ve 8 gol attı.
Bavyera temsilcisi yaz transfer döneminde Sadio Mane, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağlamıştı.
Etiketler: Bayern Münih Transfer Haberleri
Son Haberler
- 20:42
- 20:41
- 20:44
- 20:34
- 20:29
Sıradaki Haber
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz