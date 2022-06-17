Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mateusz Lis Southampton'a transfer oldu
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer ettiğini açıkladı.
Southampton Kulübü, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Lech Poznan ve Wisla Krakow gibi takımlarda oynayan 25 yaşındaki file bekçisi, geçen yıl Altay'a transfer olmuştu.
Lis, Süper Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 35 maça çıkmıştı.
Etiketler: Altay Polonya Premier Lig Transfer Haberleri
Son Haberler
- 22:50
- 23:02
- 22:54
- 22:24
- 21:50
Sıradaki Haber
Sakaryaspor Michal Jan Nalepa'yı renklerine kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz