Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Hasan Kartal, Sumudica, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular Erik Sabo ve Damjan Dokovic katıldı.

Kartal, imza töreninde Sumudica'nın sözleşmesinin yer aldığı kağıda "Eşinle hiç kavga etmeyeceğim. Ölene kadar" yazması gülüşmelere yol açtı. Sumudica, bunu eşine ileteceğini söyledi.

Kartal, burada yaptığı konuşmada, görevden ayrılan Stjepan Tomas'a teşekkür ederek, özverili davranarak takımın önünü açtığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kartal, Sumudica ile Rizepsor’da yıllarca birlikte çalışmak istediklerine değindi.

"Hoca değişikliği iyi değil. Tomas iyi bir insandı. Giden hocalarımızdan kopmuyoruz. Şimdi Sumudica ile beraberiz. Belki bir gün gidecek ama kopmayacağız. İnşallah uzun süre hocamızla devam ederiz."

Kartal, Sumudica ile sözleşmenin Gaziantep FK kulübü ile aynı ölçüde olduğuna işaret etti.

"Hocamız ile ayrı bir maddemiz yok. Bizdeki hoca anlayışı, hocamız gitmek istiyorsa, daha iyi yere gitmek istiyorsa, burada mutlu değilse gitmek istiyorsa sık boğaz etmeden gidecek. Biz kimse ile problem yaşamak istemiyoruz. Yaşamayacağız."

"Transfere hoca karar verecek"

Kartal, transferin hocanın işi olduğunu belirtti.

"Transfere hoca karar verecek. Alınacak gidecek kararları bugün verecek. Biz hocamızın verdiği kararları sportif direktörümüz ile halledeceğiz. Yılmaz Bal ben olduğum müddetçe devam edecek. İşi bilen birisi ile çalışıyoruz. Yılmaz Bal burada benim spor ile ilgili danışmanım. Beni yönlendirecek adam. Ekibi iyi kuracaksınız. Takıma hocam bakacak, Yılmaz Bal ile birlikte dayanışma içinde olacak. Bizde bunlara sahip çıkacağız. Birbirimizin açığını kapatacağız."

[Fotoğraf: AA]

Sumudica: Rize’ye 1,5 yıllık kontratı bitirmeye geldim

Sumudica, kalpleri aynı anda aynı ritimde atacak iki insanın bir araya geldiğini, Hasan Kartal'ın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. Sumudica, Gaziantep'te yaşadıklarına değinmedi.

Sumudica, Çaykur Rizespor'un sık hoca değiştirmesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"Ben son sekiz senede çalıştığım kulüpte bir seneden az çalışmadım. Romanya, Arabistan, Türkiye'de çalıştığım her yerde hep ilk üç antrenör arasında gösterildim. Rize'ye altı aylığına gelmedim. Bana yarın 3-5 milyon euroluk teklif gelse elimin tersi ile iteceğim. Rize’ye 1,5 yıllık kontratı bitirmeye geldim. Orta vadeli bir planım var. Umarım bu uzun vadeliye döner. Çünkü iki taraf birbirinden memnun olursa bunu artırabiliriz. Başkanım benden memnun olmadığı müddetçe gitme isteğimin olmayacağının sözünü veriyorum."

Sumudica, yurt dışından çok sayıda teklif geldiğini, Türkiye'de olmayı sevdiği için Rize'yi kabul ettiğini aktardı. Sumudica, Türkiye'de Çaykur Rizespor'da çalışmayı istediğini bazı kesimlere dile getirdiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye benim ikinci ülkem"

Sumudica, geçmişi geride bıraktığını söyledi.

"Ben sadece Rize’ye motive olmak istiyorum. Bir futbol kulübü medya gücü arkasında olmazsa asla başarılı olamaz. Bir aile olamazsa, oyuncularla çalışanlarla hiçbir şey yapamaz. Ben Gaziantep’te başardım. Bunun aynısını Rize’de uygulamak istiyorum."

Sumudica, Gaziantep’te Türk pasaportunu almak için her şeyi yaptığını kaydetti.

"Bana yardım sağlanamadı. Romanya pasaportu ile dünyanın her yerine gidebilirim. Vizeye gerek yok. Ben bu ülkeye saygımı göstermek istiyorum. Çünkü burada para kazanıyorum. Türkiye benim kalbimde olan bir ülke. Rize'den değil Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye benim ikinci ülkem."

"Ülkesi için çok çalışan bir başkan"

Sumudica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı olduğunu aktardı.

"Sadece spora olan düşkünlüğü ile değil. Bu ülke için yaptıkları için taktir ettim. Kendisi ile tanışmak istediğimi Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir beye söylemiştim. Burada da bu isteğim devam ediyor. Umarım onunla burada çalıştığım sürece tanışma fırsatım olur. Ülkesi için çok çalışan bir başkan. Umarım ölene kadar bu ülkeye hizmet eder ben de burada olurum."

"Transferlerimizi ortaklaşa yapıyoruz"

Samudica, Sabo ve Dokovic’i transfer ettiklerini söyledi.

"Transferlerimizi ortaklaşa yapıyoruz. En az bir tane daha forvet oyuncusu almayı düşünüyoruz. Bunu iki ye de çıkarabiliriz. Remy hakkında sağlık ekibi ile konuştum. Bana gelen bilgi 1,5 ay takımdan ayrı kalabilir. Bu da on maç kaybedecektir. Bunu göz önünde bulunduracağız."

[Fotoğraf: AA]

"Kaybetme endişesi olan oyuncumuzu İstanbul’a götürmeyeceğim"

Sumudica, Fenerbahçe maçının zor olacağına değindi.

"Başakşehir maçında takımın yarısı yoktu ama galibiyeti kaçırdık. Kafasında kaybetme endişesi olan oyuncumuzu İstanbul’a götürmeyeceğim. Kendilerine bunu söyleyeceğim. Bu sahanın içinde ölmeyecek, bu takım için terinin son damlasına kadar savaşmayacak, kaptan olsun, kim olursa olsun, her ünlü oyuncu kimse sahada terinin son damlasına kadar savaşmıyorsa yedek kulübesinde yanımda oturur. Ben yedek kulübesinde deliriyorum. Ben savaşımı kavgamı veriyorum. O savaşı kavgayı sahada görmek istiyorum. Son iki maçta benim takımım bunu yaptı."

Sumudica, açıklamasını "Çaykur Rizespor Sumudica ile beraber hiçbir zaman son iki üç hafta düşmeye oynayan takım pozisyonuna gelmeyecek. Bunun sözünü veriyorum." ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

Sabo ve Dokovic de Rize'ye transferlerinden dolayı mutlu olduklarını, takıma katkı vermek için mücadele edeceklerini söyledi.