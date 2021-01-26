Bakan Kasapoğlu, Giresun Valisi Enver Ünlü, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Giresun heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.

"Statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz"

Bakan Kasapoğlu, statların devlet tarından en güzel şekilde yapılmasına karşın bir konunun altını çizmek istediğini belirtti.

"Bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekliyle inşa ediliyor ve sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Bu manada da özellikle son günlerde bazı tahsislerimizde maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin maalesef sporcular için bir risk teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli, birtakım maalesef dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu da sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor, bu anlamda tahsisi olan kurumların çok ama çok hassas olmaları, gereken özeni, gereken bakımı, tamiri anında göstermelerini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik"

Kasapoğlu, zemini bozuk statlara ilişkin yaptırımlara da başladıklarını kaydetti.

"Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin her alanda zirveye oynadığını belirten Bakan Kasapoğlu, 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda, bu vizyonu en güçlü şekilde ortaya koyma adına el birliğiyle çalıştıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Giresun'a sporcu kamp eğitim merkezi müjdesi

Bakan Kasapoğlu, bir sporcu kamp eğitim merkezini de Giresun'a kazandıracaklarının müjdesini verdi.

"Bunun yanında 2 yüzme havuzumuzu, 9 yeni gençlik merkezimizi, yine şehir merkezinde inşası devam eden gençlik merkezinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını, Espiye Stadı'nın yenilenmesi ve yeni tribünlerini, nizami sahalarımızı, 3 spor salonumuzu, biri merkezimizde olmak üzere 10 antrenman salonlarımızı ve bununla birlikte çim yüzeyli sahalarımızı, Giresun Belediyemiz ile birlikte inşa edeceğimiz mahalle ve semtlerimizde tenis kortlarını, basketbol alanlarını, 10 bin pota kapsamında 151 basketbol alanımızı da Giresun'umuza kazandıracağımızı ifade etmek istiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu spor tesislerinden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm vatandaşların artan bir şekilde faydalanmasını temenni ettiklerini, tüm vatandaşları spor tesislerine davet ettiklerini dile getirdi.