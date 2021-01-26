23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayi-Samuel, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak, takıma faydalı olabilmek için sabırsızlanıyorum."

"Baskı altında oynamayı severim"

Osayi-Samuel, Fenerbahçe taraftarının takımı coşkulu bir şekilde her zaman desteklediğini bildiğini aktardı.

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Transfer sürecimin başından itibaren taraftarlar, sosyal medya hesaplarıma hoş geldin mesajları göndererek destek oldular. Büyük kulüplerde oyuncuların üzerinde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"Mesut Özil gibi bir oyuncuyla oynamak benim için büyük bir onur"

Osayi-Samuel, Mesut Özil'le birlikte oynamanın da kendisi için büyük bir şans olduğunun altını çizdi.

"Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamak önemli bir şanstır. Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansı elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Benim ise yapmam gereken çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanmak olacak."

"Onların mutlu olmasını sağlayacağıma inanıyorum"

"Taraftarlarımıza mesaj vermek gerekirse, daha önce de söylediğim gibi meydan okumaları severim. Bundan dolayı da Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer oldum. Çok çalışıp, sahada doğru şeyler yaptığım takdirde onların mutlu olmasını sağlayacağıma inanıyorum."