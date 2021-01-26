Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil imzayı yarın atacak
[Fotoğraf: DHA]
Fenerbahçe'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil'in imza töreni yarın saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni yarın yapılacak.
İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
İmza töreninde basından yoğun ilgi
Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.
Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Etiketler: Mesut Özil Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Hafta içi pistte, hafta sonu sahilde antrenman yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz