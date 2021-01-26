Yıldızlarda dünya şampiyonluğu ve 43 Türkiye rekoru bulunan21 yaşındaki milli atlet Mizgin Ay, Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlığına Antalya kampında devam ediyor. Genç atlet hafta içi pistte, kısıtlamanın olduğu hafta sonları ise sahilde antrenman yaparak güç depoluyor.

Olimpiyata katılma hayalini gerçekleştirmek için yoğun tempoda çalışan Mizgin Ay, bu sene büyükler kategorisinde de önceki başarılarını sürdürmek istediğini söyledi.

Pandeminin bir an önce bitmesini isteyen Mizgin Ay, yarışlara katılmayı çok özlediğini vurguladı:

"Avrupa Salon Şampiyonası'nda yarışmak ve derece kazanmak istiyorum. Avrupa U23 Şampiyonası ve Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda güzel derece elde edip, topladığım puanlarla olimpiyat kotası almak istiyorum. Olimpiyatta derece kazanmayı hedefliyorum. "

Ay, 2021 yılında yoğun bir yarış takviminin kendisini beklediğini söyledi.

