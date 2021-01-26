Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'da
[Fotoğraf: İHA]
Fenerbahçe Kulübünün, transferi için İngiltere'nin Queens Park Rangers ile anlaştığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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