Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesinde Galatasaray sağ bek transferi için rotayı tekrar Omar Elabdellaoui'ye çevirdi.
Galatasaray sağ bek transferinde bir kez daha Omar Elabdellaoui'yi gündemine aldı.
Mariano'nun sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı sağ beke takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların Norveç'li futbolcu için bir kez daha girişimde bulunacağı belirtildi.
Yeni sezonda transferde ekonomik olarak dikkatli ilerlemek isteyen yönetimin, kulübü Olympiakos'la sözleşmesi sona erecek olan Elabdellaoui'nin transferini bitirmeyi amaçlıyor.
Etiketler: Galatasaray Omar Elabdellaoui marianoSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:54
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