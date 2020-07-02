Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Orkun Kökçü 2025'e kadar Feyenoord'da
Feyenoord Orkun Kökçü'nün sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
21 yaş altı milli takımımızda da forma giyen Türk futbolcunun sözleşmesi 2023'te bitiyordu.
Hollanda ekibi geçtiğimiz günlerde Kökçü ile sözleşmenin uzatılması konusunda anlaşıldığını açıklamıştı. 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılan Orkun Kökçü, Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı.
Genç futbolcu bu müsabakada oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve bir de asist yaparak skora katkıda bulundu. 2 sezonda ligde formayı 33 kez giyen başarılı orta saha 5 golün yanı sıra 8 asist yaparak takımına önemli bir katkıda bulundu.
Etiketler: Feyenoord Orkun KökçüSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:52
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