Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligi 3 Ağustos'a kadar bitirmeyi planladığını açıklaması tartışmalara neden oldu.

"Federasyon UEFA’nın arkasına saklanıyor"

Konuyla ilgili en ciddi eleştiri Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars'tan geldi. Overmars, De Telegraaf Gazetesine konuştu.

"Para, neden şu anda halk sağlığından daha önemli? Federasyonun bağımsız bir karar vermesini umuyordum ancak UEFA’nın arkasına saklanıyorlar. Bence büyük ülkeler her ne pahasına olursa olsun maçların yapılması için UEFA’ya baskı yaptılar. UEFA da bundan faydalanıyor; çünkü Şampiyonlar Ligi’nin oynanıp oynanmaması yüz milyonlarca avro fark anlamına geliyor."

"UEFA'yı rump’a benzetiyorum"

Overmars, eleştirilerini ilginç bir benzetmeyle sürdürdü.

"UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu'nu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a benzetiyorum çünkü o da bir hafta öncesine kadar ‘ekonomi koronavirüs’ten daha önemli’ diyordu."