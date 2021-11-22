Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Manchester United yeni teknik direktörünü arıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Manchester United yeni teknik direktörünü arıyor. Sevilla'nın çalıştırıcısı Julen Lopetegui, İngiliz kulübün markajında.
Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United'ta yeni teknik direktör arayışı başladı.
Watford karşısındaki 4-1'lik mağlubiyetin ardından görevine son verilen Norveçli teknik adamın yerine gelecek isimler tartışılıyor.
İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Julen Lopetegui İngiliz kulübün listesinde yer alıyor.
Marca'da Lopetegui için "İki yıldır Sevilla'yı çalıştırıyor. Kendine özgü tarzı ve titizliğiyle yeniden Premier Lig'de dikkatleri üzerine çekti. Geçen yaz da Tottenham'ın istediği İspanyol teknik adam, yeniden bir İngiliz takımının radarına girdi" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Premier Lig Manchester United Transfer Haberleri
Son Haberler
- 15:52
- 15:51
- 15:45
- 15:44
- 15:44
Sıradaki Haber
Beşiktaş Ajax maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz