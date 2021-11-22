Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United'ta yeni teknik direktör arayışı başladı.

Watford karşısındaki 4-1'lik mağlubiyetin ardından görevine son verilen Norveçli teknik adamın yerine gelecek isimler tartışılıyor.

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Julen Lopetegui İngiliz kulübün listesinde yer alıyor.

Marca'da Lopetegui için "İki yıldır Sevilla'yı çalıştırıyor. Kendine özgü tarzı ve titizliğiyle yeniden Premier Lig'de dikkatleri üzerine çekti. Geçen yaz da Tottenham'ın istediği İspanyol teknik adam, yeniden bir İngiliz takımının radarına girdi" ifadeleri kullanıldı.

