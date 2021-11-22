Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişe dur demeyi planlıyor. Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan siyah beyazlılar, Ajax karşısında moral bulmayı amaçlıyor.

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında oyuncularını eleştiren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bundan sonraki süreçte bazı isimlere daha az forma vermesi bekleniyor.

Sezon başından beri Kenan Karaman, Atiba Hutchinson, Welinton gibi isimlerden istenilen verim alınamazken, teknik ekip bu oyuncuları 11'de kullanmayı düşünmüyor.

Bu süreçte yönetimden de, Sergen Yalçın'a destek geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, tecrübeli teknik adamla bir araya geldi.

Kocadağ, yönetim olarak teknik ekibin yanında olduklarını Sergen Yalçın'a ilettiği öğrenildi.

Diğer yandan siyah beyazlılara, Ajax maçı öncesinde Batshuayi'den iyi haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Belçikalı golcü, zorlu mücadelede görev yapacak.