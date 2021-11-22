Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİH MAÇ KUPA SAAT 23 Kasım TK Kaunas VDU (Litvanya)-Nilüfer Belediyespor Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçı 18.00 24 Kasım Eczacıbaşı Dynavit-Zelenznicar Lajkovac (Sırbistan) CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 18.00 24 Kasım Nilüfer Belediyespor-TK Kaunas VDU (Litvanya) Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 18.00 24 Kasım VakıfBank-Vero Volley Monza (İtalya) Şampiyonlar Ligi 19.00 24 Kasım OK Gacko (Bosna Hersek)-Aydın Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu ikinci maçı 21.00 25 Kasım Fenerbahçe Opet-Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) Şampiyonlar Ligi 19.00 25 Kasım Igor Gorgonzola Novara (İtalya)-Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi 22.00