Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybol kadınlarda Avrupa heyecanı yaşanacak
Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi 23 Kasım Salı günü başlıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|23 Kasım
|TK Kaunas VDU (Litvanya)-Nilüfer Belediyespor
|Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçı
|18.00
|24 Kasım
|Eczacıbaşı Dynavit-Zelenznicar Lajkovac (Sırbistan)
|CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı
|18.00
|24 Kasım
|Nilüfer Belediyespor-TK Kaunas VDU (Litvanya)
|Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı
|18.00
|24 Kasım
|VakıfBank-Vero Volley Monza (İtalya)
|Şampiyonlar Ligi
|19.00
|24 Kasım
|OK Gacko (Bosna Hersek)-Aydın Büyükşehir Belediyespor
|Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu ikinci maçı
|21.00
|25 Kasım
|Fenerbahçe Opet-Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)
|Şampiyonlar Ligi
|19.00
|25 Kasım
|Igor Gorgonzola Novara (İtalya)-Türk Hava Yolları
|Şampiyonlar Ligi
|22.00
Etiketler: Voleybol
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