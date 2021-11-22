Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mücadele eden sporcularımızın gelecek turnuvalarda daha başarılı olacağına inanıyorum. Bu turnuvada, Erkek Kata Milli Takımımızın tarihinde ilk kez madalya getirmesi de gelecek açısından bizleri umutlandırmıştır. Milli karatecilerimizin, önümüzdeki sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'nda, Avrupa'nın zirvesine çıkacaklarını inanıyor ve kendilerine başarılar diliyorum."