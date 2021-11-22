Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Seixal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 disiplinde mücadeleler yapıldı.

Milli sporcular, organizasyonun son gününden 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 5 altın, 8 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 27 madalyaya ulaşan Türkiye, Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.