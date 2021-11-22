Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu
[Fotoğraf: DHA]
Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 27 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel sıralamada üçüncü oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Seixal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 disiplinde mücadeleler yapıldı.
Milli sporcular, organizasyonun son gününden 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 5 altın, 8 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 27 madalyaya ulaşan Türkiye, Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.
Etiketler: Tekvando
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