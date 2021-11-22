Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Fabrice Nsakala kadro dışı bırakıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala'nın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını futbol A takımımızdan ayrı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Beşiktaş
Sıradaki Haber
Beşiktaş-Ajax maçına Bosna Hersekli hakem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz