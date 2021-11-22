Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş-Ajax maçına Bosna Hersekli hakem
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçının hakemleri belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
Etiketler: Beşiktaş Avrupa Kupaları Şampiyonlar Ligi
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