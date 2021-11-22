Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor transfer yasağı iddialarını yalanladı
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, geçmişten gelen futbolcu borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği iddialarını yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gece geç saatlerde bazı sosyal medya hesaplarından transfer yasağıyla ilgili yapılan paylaşımların dezenformasyon amaçlı gündeme sokulmaya çalışıldığı belirtildi.
"Giresunspor'a eski futbolcularının alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezası geldi" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.
"Tüm taraftarlarımızdan ricamız, yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara itibar etmemeleri ve kulübümüz haricinde yapılan haber ve açıklamaları dikkate almayıp, takımımızın yanında olmalarıdır. Camiamıza, taraftarımıza zarar verme maksatlı iftiralara karşı her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelemiz devam edecektir."
Açıklama pic.twitter.com/xHZKyqw4sG— GZT Giresunspor (@Giresunspor) November 22, 2021
Etiketler: Giresunspor Transfer Haberleri
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