Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United tek golle kazandı
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi.
Molineux Stadı'nda oynanan 18. hafta maçında Manchester United'a galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Marcus Rashford kaydetti.
Üst üste üçüncü maçını kazanan Manchester ekibi, 32 puanla 4. sıraya yükseldi. Düşme hattındaki Wolverhampton ise 13 puanda kaldı.
Etiketler: Manchester United Premier Lig
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