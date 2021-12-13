İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

"Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif COVID-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı."

Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.