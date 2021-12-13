Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın Montluçon şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda serbest stil 800 metrede 12.15.50'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanan milli yüzücümüzü kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."