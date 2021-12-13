Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Deniz Şevin Şentuna'ya tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası 800 metre serbestte altın madalya kazanan milli özel sporcu Deniz Şevin Şentuna'yı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Fransa'nın Montluçon şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda serbest stil 800 metrede 12.15.50'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanan milli yüzücümüzü kutluyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu
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