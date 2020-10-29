Habere göre İngiliz ekibi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istediği milli futbolcumuz ile masaya oturacak. Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek Hakan Çalhanoğlu'nun da bu transfer için istekli olduğu belirtildi.

İtalyan basınına göre Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan aldığı yıllık 2 milyon 800 bin euroluk ücretten dolayı da mutsuz. Bu durumun Manchester United'ın elini güçlendirdiği ifade edilirken, 26 yaşındaki futbolcuya yüksek ücretli bir kontrat sunulacağı öne sürüldü.

Milli futbolcumuz, 2017 yılında Bayern Leverkusen'den, Milan'a transfer olmuştu. İtalyan ekibi ile 137 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 27 kez fileleri sarsıp, 40 da gol pası verdi.