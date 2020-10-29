Belhanda'nın, MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak olmasıyla orta saha kurgusu da değişecek. Fatih Terim’in, alternatifleri ise Etebo ve Feghouli olacak.

Tecrübeli teknik adamın, Etebo’ya şans vermeyi düşündüğü ifade edildi. Bu durumda Taylan'ın önünde Nijeryalı oyuncuyla Ömer yer alacak. Sol kanatta Babel, sağ kanatta ise Emre Kılınç sahaya çıkacak.

Sakatlığı nedeniyle Erzurum deplasmanında oynamayan Feghouli’nin 11'de yer bulması halinde ise orta saha yeniden değişecek. Sarı kırmızılılarda Cezayirli futbolcunun sağ kanada geçmesi, Emre Kılınç’ın orta sahaya kayması bekleniyor.

Galatasaray'ın orta kurgusunun Taylan, Etebo ve Emre'den oluşması, Ömer'in ise maça yedek başlaması planlanıyor.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Belhanda’nın dışında Linnes’in de MKE Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu kaydedildi.

Kırmızı kart cezalısı Radamel Falcao da, Başkent ekibine karşı forma giyemeyecek.