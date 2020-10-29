55. dakikada Demir Grup Sivasspor Olarenwaju Kayode'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maccabi Tel-Aviv, 69. dakikada Dan Biton ve 74. dakikada Dor Peretz'in attığı gollerle 2-1 önde.

67. dakikada Camara'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Sivasspor, gruptaki 2. maçından da puan çıkaramadı.

Grubun diğer maçında ise Karabağ, İstanbul'da Villarreal'e 3-1 mağlup oldu.

Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya'nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Claudemir'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza alanındaki Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

13. dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada müsait pozisyondaki Rikan, kale alanından topu ıskalayınca mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.

26. dakikada orta sahada rakibinden çaldığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Gradel'in sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - KAYODE ATTI SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ 55. dakikadaYatabare'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Max Gradel karşı karşıya pozisyonda pasını çıkardı ve Kayode topu boş ağlara yuvarladı, temsilcimiz öne geçti. 1-0

PENALTI 66. dakikada Maccabi Tel Aviv atağında sağdan yapılan ortada kale önüne çevrilen topu uzaklaştırmak isteyen Camara, Golasa'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

KIRMIZI KART SİVASSPOR 10 KİŞİ 67. dakikada penaltıya sebebiyet veren Samba Camara, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

GOL - SKOR EŞİTLENDİ 68. dakikada penaltıda topun başına geçen Dan Biton, kaleci Samassa ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1

YATABARE VURDU DİREKTEN DÖNDÜ 71. dakikada Faycal Fajr'ın orta alanda kazanılan serbest vuruştan içeri doldurduğu top savunmadan sekti. Kale alanı içinde Yatabare'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

GOL - MACCABI ÖNE GEÇTİ 74. dakikada Rikan'la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Peretz, ilk şutunda kaleci Samassa'dan dönen topu kafayla tamamladı ve Maccabi'yi öne geçirdi. 1-2

Karşılaşmayı Maccabi Tel-Aviv 2-1 kazandı

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Irfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir (Dk. 81 Arouna Kone), Yatabare, Fajr, Gradel (Dk. 78 Casimir Ninga), Kayode (Dk. 75 Isaac Cofie).

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil (Dk. 65 Eyal Golasa), Rikan (Dk. 88 Eden Karzev), Glazer, Peretz (Dk. 90+1 Enric Saborit), Biton (Dk. 87 Yonatan Cohen), Shechter (Dk. 65 Aleksandar Pesic)

Sarı kartlar: Dk. 19 Yeini, Dk. 70 Dor Peretz (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 24 Robin Yalçın, Dk. 65 Samba, Dk. 74 Claudemir, Dk. 75 Mamadou Samassa, Dk. 76 Uğur Çiftçi, Dk. 86 Casimir Ninga (Demir Grup Sivasspor)

Goller: Dk. 55 Olarenwaju Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 68 Dan Biton (penaltı), Dk. 74 Peretz (Maccabi Tel-Aviv)

Kırmızı kart: Dk. 67 Samba Camara (Demir Grup Sivasspor)