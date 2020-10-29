Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü ve eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin ikilisiyle ayak tenisinde karşı karşıya geldi.

Güzel görüntülere sahne olan mücadeleyi Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un takımı kazandı.