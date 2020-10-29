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Emre Belözoğlu ile Erol Bulut kazandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tenisi oynadılar.
Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü ve eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin ikilisiyle ayak tenisinde karşı karşıya geldi.
Güzel görüntülere sahne olan mücadeleyi Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un takımı kazandı.
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 19:10
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