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MKE Ankaragücü'nde bir koronavirüs vakası daha
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Kovid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
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