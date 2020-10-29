Hükümet ülkede artan koronavirüs vakalarının ardından maçlara seyirci alınmasına izin veren kararı askıya aldı.

Bundesliga'da maçlar Pazartesi gününden itibaren yine seyircisiz oynanacak. Başbakan Angela Merkel'in 16 eyalet için onayladığı kararnameye göre; kulüpler Kasım ayı boyunca seyirciye kapalı olacak.

Amatör seviyedeki spor müsabakaları ise hiç oynanmayacak. Karar kulüpler arasında da oldukça hızlı yayıldı.

Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Mönchengladbach bu hafta sonu maçlarına seyirci almayacaklarını açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 964 yeni vakaya rastlanırken, 27 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.