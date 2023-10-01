Manchester United-Galatasaray maçına Slovak hakem

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim Salı günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Galatasaray Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda İngiliz Manchester United ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 2 Ekim Salı günü saat 12.30’da yapacağı antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.