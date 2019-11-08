Spor
Manchester United 3 golle turladı08 Kasım 2019 Cuma 10:01 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 10:04
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Manchester United, Partizan'ı kendi sahasında 3-0 mağlup ederek son 32 turuna adını yazdırdı.
Manchester United'ın golleri 21. dakikada Greenwood, 33. dakikada Martial ve 49. dakikada Rashford'dan geldi.
Marcus Rashford, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 16 maçta 11 gol attı. L Grubu'nda 4 maçta 3. galibiyetini alan İngiliz temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükseldi.
Partizan ise 4 maçta 2. mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi L Grubu Partizan manchester united