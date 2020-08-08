Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları yeniden başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Jesus'un pasında topla buluşan Sterling topu ağlara göndererek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Real Madrid, Benzema'nın golüyle skoru eşitledi eve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da iki takım hücumda etkili olmaya çalıştı. 68. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Jesus araya girerek topu ağlara gönderdi. 2-1. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

İlk karşılaşmada da aynı sonuçla Real Madrid'i geçen Manchester City çeyrek finale yükseldi.

Manchester City ve Olympique Lyon çeyrek finalde eşleşen ekipler oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları bugün TSİ 22.00'de başlayacak Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları ile sona erecek.