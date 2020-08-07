Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç kaleci Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarını reddetti.
Bordo mavili kulübün başkanı Ağaoğlu,TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu, genç kalecileri Uğurcan Çakır'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United'a transferinin söz konusu olmadığını söyledi.
"Uğurcan ile az önce konuştum, "Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister" dedim. O da bana başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız" dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz. Tamamen uydurma. Ne bana, ne yönetimime ne de Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar."
@trtspor spikeri Ersin Düzen, Uğurcan Çakır'ın Sheffield United'a transfer olduğu iddiaları üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşmesinin detaylarını aktardı. pic.twitter.com/cvH4mGaJ9G— TRT Spor (@trtspor) August 7, 2020
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