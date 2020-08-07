Bordo mavili kulübün başkanı Ağaoğlu,TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, genç kalecileri Uğurcan Çakır'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United'a transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

"Uğurcan ile az önce konuştum, "Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister" dedim. O da bana başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız" dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz. Tamamen uydurma. Ne bana, ne yönetimime ne de Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar."