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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı. Siyah beyazlılarda, ilk gün Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 21:55
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