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CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı
THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenörün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.
Etiketler: CSKA Moskova başantrenör Dimitris Itoudis koronavirüsSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 21:41
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