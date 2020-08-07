Haber Giriş: Kaynak: AA
Altay'da Yücel İldiz dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşmaya vardığı bildirildi.
Daha önce 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor, 2018-2019 sezonunda ise Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan 67 yaşındaki Yücel İldiz, Yukatel Denizlispor'daki görevinden geçen sezon 7. haftanın ardından ayrılmıştı.
Yönetim kurulumuz tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. #OseneBuSene pic.twitter.com/9qdzBzQq0W— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 7, 2020
Etiketler: altay teknik direktör Yücel İldizSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 20:50
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