13 yıllık rekoru kıran Ören, 50.70 ile Tuncay Örs'e ait olan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 4 ay ara verilen atletizmde milli atlet Sinan Ören fırtınası yaşanıyor.

Milli atlet Ören, 300 metrenin ardından, 400 metre engelli yarışında da yeni Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

18 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da yapılan Olimpik Deneme Yarışları'nda milli atlet Sinan Ören, 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in rekorunu kırmıştı.

Olimpik Deneme Yarışları'nda 300 metrede dünya şampiyonu Ramil Guliyev'in 32.61'lik rekorunu 32.46 ile geçen milli sporcu Ören, bu yarışta olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar'ı da geçerek rekora uzanan isim olmuştu.