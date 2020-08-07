Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı
Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Bursaspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda birinci toplantı 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de yine stadyumda, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
Etiketler: bursaspor olağanüstü kongreSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 20:51
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