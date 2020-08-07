Bursaspor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda birinci toplantı 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00’de yine stadyumda, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.