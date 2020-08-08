Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu rövanşları yeniden başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 1-0 yenilen İtalyan ekibi Juventus, rövanşta Fransız temsilcisi Lyon'u konuk etti.

12. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Depay topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada bu kez hakem Juventus lehine penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo penaltı atışını gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi. 1-1

İkinci yarıda ev sahibi ekip gol için ataklarını sıklaştırırken, 60. dakikada Ronaldo bir kez daha sahneye çıkararak İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi.

Ancak bu skor Juventus için yeterli olmayınca çeyrek finale Lyon yükseldi.

Ronaldo, 37 gole ulaşarak Juventus'ta bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, yedek kulübesinde olmasına karşın bu maçta görev almadı.

Manchester City ve Olympique Lyon çeyrek finalde eşleşen ekipler oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları bugün TSİ 22.00'de başlayacak Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları ile sona erecek.