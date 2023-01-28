Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City Arsenal'ı eleyerek 5. tura kaldı
[Fotoğraf: Depo Photos]
İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Etihad Stadı'nda Manchester City ile Arsenal'ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresi, golsüz sona erdi.
Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan Nathan Ake, Manchester City'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla Manchester City, adını 5. tura yazdıran takım oldu.
Etiketler: Manchester City
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