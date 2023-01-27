Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cenk Tosun rekor kırdı
[Fotograf: AA]
Beşiktaş'ın deneyimli forveti Cenk Tosun, Alanyaspor karşısında bulduğu 2 golle Vodafone Park’ta attığı gol sayısını 25'e yükseltti. Tosun, yeni bir rekora imza atmış oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin 20. ve 50. dakikasında 2 gol kaydeden Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park’ta attığı gol sayısını 25’e yükseltti.
Sezon başında takımdan ayrılan Cyle Larin’i geride bırakan Tosun, bu alanda zirvede yer aldı.
Etiketler: Beşiktaş
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