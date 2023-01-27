Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübü'müzde yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Erol Bulut'tan veda mesajı

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüple karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlattı.

Göreve gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, "Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan başta Sayın Adil Sani Konukoğlu, Cevdet Akınal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize ve bizleri destekleyen-desteklemeyen tüm taraftarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep FK'ye başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.

Görevinden rekorla ayrıldı

Gaziantep ekibi ile 20 Mayıs 2021'de 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Erol Bulut, 618 gün görevde kaldı.

Gaziantep FK, Bulut yönetiminde ligde toplam 57 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda 16 galibiyet ve 17 beraberlik alarak 65 puan toplayan kırmızı-siyahlıların maç başına puan ortalaması 1,14 oldu.

Gaziantep FK'yi Süper Lig'de çalıştıran teknik direktörlerden Marius Sumudica 577, Ricardo Sa Pinto ise 116 gün görev yapmıştı.