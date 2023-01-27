Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

1. Lig

Bugün:

20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

29 Ocak Pazar:

13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 2. Lig Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)

14.00 Ankaraspor-Isparta 32 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

29 Ocak Pazar:

14.00 Bayburt Özel İdare-Düzce Cam Düzcespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Menemen FK (Tarsus İlçe)

14.00 Esenler Erokspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Esenler Erokspor)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

14.00 Sivas Belediyespor-Somaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Çorum FK-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Çorum Şehir)

14.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman-Ev sahibi takım seyircisiz)

Kırmızı Grup:

29 Ocak Pazar:

13.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)

14.00 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-TECO Karacabey Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Uşakspor-Etimesgut Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Bucaspor 1928-GMG Kastamonuspor (Yeni Buca)

14.00 Sarıyer-Ankara Demirspor (Yusuf Ziya Öniş-Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 Serik Belediyespor-Kocaelispor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Kırşehir FK (Kırklareli Atatürk)

14.00 Adıyaman FK-Zonguldak Kömürspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 1461 Trabzon FK-Bitexen Vanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

TFF 3. Lig 1. Grup:

Yarın:

14.00 Karşıyaka-1922 Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Çatalca İzzettin)

29 Ocak Pazar:

13.00 Amasyaspor FK-Entegre Solar Elazığspor (12 Haziran)

14.00 Eskişehirspor-GEMA Polimer Şile Yıldızspor (Eskişehir Yeni-Ev sahibi takım seyircisiz)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Belediye Derincespor (Kelkit İlçe)

14.00 Yomraspor-Nevşehir Belediyespor (Yomra İlçe)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Hacettepe 1945 (Faruk Çelik)

14.00 BC Group Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 52 Orduspor-Edirnespor (Yeni Ordu)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Kınay Bulvarspor-Kuşadasıspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Alanya Milli Egemenlik)

29 Ocak Pazar:

14.00 Ergene Velimeşespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Vakfıkebir İlçe)

14.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Bayrampaşaspor (Merkez Spor Kompleksi)

14.00 23 Elazığ FK-Karaman FK (Elazığ Doğukent)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Darıca İlçe)

14.00 Turgutluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Turgutlu 7 Eylül-Ev sahibi takım seyircisiz)

3. Grup:

29 Ocak Pazar:

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-68 Aksaray Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Akhisarspor (Erbaa İlçe)

14.00 Osmaniyespor FK-Kepez Belediyespor (7 Ocak)

14.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Artvin Hopaspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Bergama Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Bergama 14 Eylül)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Malatya Arguvanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Fatsa Belediyespor (Siirt Atatürk)

14.00 Güneş Holding Çankaya FK-Muş 1984 Muşspor (Osmanlı)

14.00 Efeler 09 FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Adnan Menderes)

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu:

29 Ocak Pazar:

12.00 ALG Spor-Altay (Batur)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücü (Vefa)

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Dudullu (Şehit Vefa Karakurdu)

14.00 Onvo Hatayspor-Fatih Vatanspor (Yeni Hatay)

B Grubu:

Yarın:

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Konak Belediyespor (Osmanlı)

14.00 Fenerbahçe-Kireçburnu (Beylerbeyi 75. Yıl)

29 Ocak Pazar:

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)

12.00 Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Ataşehir Belediyespor (Zeytiköy 2 Nolu Saha)