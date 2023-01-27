Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 TOFAŞ-Ayos Konyaspor Basketbol (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

15.30 Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

18.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

29 Ocak Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Anadolu Efes-Aliağa Petkim (Sinan Erdem)

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Botaş (Kepez Turgut Özal)

15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-Rize Belediyesi (TOBB ETÜ)

16.30 Bursa Uludağ Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Bursa Naim Süleymanoğlu)

29 Ocak Pazar:

13.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

13.00 Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş (Ankara)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Depomaxx Haremspor (Metro Enerji)

Yarın:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 OGM Ormanspor-Sigortam.net (M.Sait Zarifoğlu)

17.30 Antalya Güneşi-Ankaragücü Mamak Belediyespor (Kepez Turgut Özal)

29 Ocak Pazar:

14.00 Akran Gemlik Basketbol-Yılyak Samsunspor Basketbol (Gemlik)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum)

30 Ocak Pazartesi:

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Semt77 Yalovaspor (Gölbaşı)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Yarın:

14.30 İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK (Kocaeli Atatürk)

29 Ocak Pazar:

14.00 Tarsus Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Tarsus)

14.15 Elazığ İl Özel İdare-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor (Elazığ İl Özel İdare)

14.30 Turgutlu Belediyespor-Kırklareli Basketbol (Yıldırım Beyazıt)

16.00 BOTAŞ Gelişim-Elazığ Basketbol (Ankara)

16.45 Tourism X Boğaziçi Basketbol-DİBA (Şehit Mustafa Özel)

17.00 Emlak Konut Gelişim-Ege Yapı Urla Gençlik (Başakşehir Spor Kompleksi)