Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Müsabaka, 3-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlı ekip, 20. dakikada penaltıdan Cenk'in golüyle 1-0 öne geçti ve taraflar soyunma odasına bu skorla girdi.

Mücadelenin 50. dakikasında bir kez daha sahne alan Cenk Tosun, durumu 2-0 yaptı.

Maçta dakikalar 59'u gösterirken ön alan baskısıyla topu kazanan Dele Alli, skoru 3-0'a getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maç bu skorla noktalandı.

Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Beşiktaş, 3. sıraya yükseldi.

25 puanlı Corendon Alanyaspor ise 9. basamakta kaldı.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, kaleci Runarsson'u çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Altıpasın üzerinde topa müdahale eden Furkan Bayır, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

9. dakikada Dele Alli'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlağa sağ ayağıyla müdahale eden Mert Günok, golü engelledi.

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

50. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Gedson Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0.

59. dakikada siyah-beyazlı takım üçüncü golü buldu. Kaleci Runarsson'un pasında topla buluşan Doumbia'nın yapılan ön alan baskısı üzerine hatası sonucunda araya giren Dele Alli meşin yuvarlağın sahibi oldu. Dele Alli'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top önce Runarsson'a sonra da direğe çarparak ağlara yöneldi. Kale çizgisi üzerinde Fer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

69. dakikada Corendon Alanyaspor'un kazandığı penaltı, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası içinde Masuaku ile girdiği ikili mücadelede Candeias'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Uğurlu, penaltı kararından vazgeçti. Yaşar Kemal Uğurlu, ayrıca Masuaku'ya gösterdiği sarı kartı da iptal etti.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde soldan ortasında Zinedine Ferhat'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Necip Uysal'ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+1. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasının solundan pasında Kerem Atakan Kesgin'in altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 64 Necip Uysal), Gedson Fernandes, Muleka (Dk. 75 N'Koudou), Dele Alli (Dk. 85 Kerem Atakan Kesgin), Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 85 Atiba)

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Candeias (Dk. 86 Pereira), Umut Güneş, Lusamba (Dk. 58 Doumbia), Zinedine Ferhat, Efecan Karaca (Dk. 58 Oğuz Aydın), Cavaleiro (Dk. 58 Efkan Bekiroğlu), Ahmed Hassan (Dk. 74 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 20 (Penaltıdan) ve 50 Cenk Tosun, Dk. 59 Dele Alli (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 65 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+2 Doumbia (Corendon Alanyaspor)