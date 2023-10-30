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Spor
AA 30.10.2023 22:44

Mainz 05 kadro dışı bıraktığı futbolcusu El Ghazi'yi affetti

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affetti.

Mainz 05 kadro dışı bıraktığı futbolcusu El Ghazi'yi affetti
[DepoPhotos]

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun paylaşımından dolayı pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Anwar El Ghazi'nin antrenmanlara ve kadroya yakında geri döneceği belirtildi.

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"Nehirden denize, Filistin özgür olacak"

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

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