Süper Lig'de son durum

Ligde haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan ve haftaya lider giren Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u net bir skorla geçti.
Ligin 10. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: 1-2
Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-2
Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0
Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 1-0
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 2-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5
Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|10
|10
|0
|0
|29
|5
|24
|30
|2.GALATASARAY
|10
|9
|1
|0
|19
|5
|14
|28
|3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|10
|6
|2
|2
|22
|11
|11
|20
|4.BEŞİKTAŞ
|10
|6
|1
|3
|15
|11
|4
|19
|5.KASIMPAŞA
|10
|5
|3
|2
|17
|17
|0
|18
|6.TRABZONSPOR
|10
|5
|1
|4
|16
|11
|5
|16
|7.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|2
|16
|8.ATAKAŞ HATAYSPOR
|10
|3
|5
|2
|17
|13
|4
|14
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|4
|2
|4
|10
|15
|-5
|14
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|10
|3
|4
|3
|12
|13
|-1
|13
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|3
|3
|4
|15
|12
|3
|12
|12.BITEXEN ANTALYASPOR
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
|13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|2
|4
|4
|9
|9
|0
|10
|14.CORENDON ALANYASPOR
|10
|2
|4
|4
|9
|13
|-4
|10
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|10
|2
|3
|5
|9
|15
|-6
|9
|16.GAZİANTEP FK
|10
|3
|0
|7
|7
|17
|-10
|9
|17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|10
|2
|2
|6
|5
|12
|-7
|8
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|10
|1
|4
|5
|10
|23
|-13
|7
|19.İSTANBULSPOR
|9
|1
|2
|6
|6
|15
|-9
|5
|20.YILPORT SAMSUNSPOR
|9
|0
|2
|7
|5
|16
|-11
|2
Ligde 11. haftanın programı şöyle:
3 Kasım Cuma:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
4 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
5 Kasım Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)