Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynaması gereken Maccabi Playtika maçı ertelendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko 23. hafta karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda artan koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendi.
Artan vakalar ve sakatlıklar sonucunda Avrupa Ligi protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 24, 2022
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Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları Koronavirüs Fenerbahçe
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