Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre THY Avrupa Ligi'nde 27 Ocak Perşembe günü oynanması gereken Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko 23. hafta karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda artan koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ertelendi.

Artan vakalar ve sakatlıklar sonucunda Avrupa Ligi protokolleri gereğince müsabaka için gerekli minimum oyuncu şartının karşılanamaması nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.